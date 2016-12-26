Исключительное качество изображения в исключительном дизайне OLED телевизоров LG
Вы, несомненно, не сможете оторвать взгляд, впервые увидев OLED телевизор LG, даже если он выключен.
Новый OLED телевизор LG, словно истинное произведение искусства, способен украсить любой интерьер, став главным экспонатом в вашей коллекции прекрасного. Это, действительно удивительно и превосходно — очень тонкий OLED экран выглядит как лист стекла, за что технология получила название «Изображение на стекле». Толщиной всего 3,37 миллиметра, OLED телевизор LG разработан с простейшими элементами вертикальных и горизонтальных линий, что придает ему совершенный вид и идеальное дизайнерское исполнение. Создать такой шедевр стало возможным благодаря технологии мельчайших органических светодиодов, самостоятельно излучающих любой оттенок цвета, и создавая поистине завораживающее зрелище на экране. Если экраны в LED-телевизорах подсвечиваются сзади, а ЖК-матрицы пропускают или не пропускают этот свет, формируя изображение, то в OLED-телевизорах матрица вырабатывает свет сама, когда через нее пропускают электрический ток. В новом OLED дисплее нет внутренней подсветки и той многослойности, которая свойственна LED моделям. В итоге это сказалось на толщине экрана.
Смотрите и наслаждайтесь — более миллиарда оттенков, глубокий черный цвет и непревзойденная детализация позволит вам погрузиться в чарующий мир фантастических фильмов: пронестись по галактикам и увидеть мельчайшие созвездия, отправится в мировое путешествие и увидеть истинную природную красоту мест, где вы еще не были, глубины океана, подводный мир и удивиться тому, насколько он яркий в реальности.
Слушайте и удивляйтесь — безупречное качество, невероятная реалистичность и глубина звука, созданного мировым лидером в области аудио технологией harman/kardon, позволит вам забыть о том, что вы смотрите телевизор, и подарит ощущение участия в происходящем на экране. Вы сможете услышать дуновение ветра, шелест листьев на мостовой, капли дождя, падающие на землю — абсолютно каждый звук, который сделает ваш просмотр исключительным и незабываемым.
Добро пожаловать в мир OLED уже сейчас!