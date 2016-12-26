Увидеть фильм таким, каким он был создан в реальности? Легко! На телевизоре LG ULTRA HD

Новейшая функция HDR PRO позволяет увидеть фильмы с яркостью, богатейшей палитрой и точностью цветовых оттенков, с какими они были сняты.

Полагаем вы видели и задумывались, почему разные телевизоры показывают одно и то же изображение в разных оттенках. Это зависит от матрицы экрана и технологий воспроизведения, однако, даже если цвет хорош, это не значит, что он реалистичен. Не все телевизоры способны воспроизвести реальный цвет изображения таким, каким оно было снято изначально, и могло быть увиденным собственными глазами.

Телевизоры LG c разрешением UHD 4K (ULTRA HD) устанавливают планку стандарта качественного изображения и реалистичной передачи цвета. Более 8 миллионов пикселей формируют сверхчеткое изображение с разрешением в 4 раза выше, чем у Full HD, отличающееся небывалой детализацией и бескомпромиссным качеством.

Благодаря функции HDR PRO вы сможете увидеть фильмы с исключительной яркостью, богатейшей палитрой и точностью цветовых оттенков, с какими они были сняты. Вас ждут поистине потрясающие впечатления и новые открытия, ведь именно это является целью режиссера, когда он снимает фильм и добивается идеального кадра.

Будет приятно узнать, что теперь телевизор можно смотреть с любого местоположения в комнате — изображение останется таким же четким, а цвета не исказятся — все это обеспечивает технология IPS 4K, которой оснащены экраны UHD телевизоров LG. Можете похвастать этим, пригласив всех своих друзей на просмотр любимого фильма или футбольного матча и устроив им настоящий опыт посещения кинотеатра. Встроенная аудиосистема с технологией обработки звука Ultra Surround доставит им незабываемые впечатления, и они будут приходить к вам снова и снова, чтобы почувствовать это еще раз.

Помимо бесподобного изображения, телевизор LG ULTRA HD удивит вас инновационным сверхтонким дизайном ULTRA Slim, который придает телевизору исключительно изысканный и элегантный вид. Дизайн ULTRA Slim не только позволит вам сэкономить место, но и гармонично дополнит собой современный эстетичный интерьер вашего дома.