МОН РК: 76% школ Казахстана охвачены интернетом

Однако на один компьютер приходится 11 учеников.

Охват широкополосным интернетом достиг около 76% казахстанских школ. Об этом рассказала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает Strategy2050.kz.

«Проведена масштабная работа по подключению школ к сети интернет. Охват широкополосным интернетом достиг около 76% школ. Если в 2001 году на 1 компьютер приходилось 62 ученика, то сейчас это соотношение составляет 1:11. В школах внедряется проект «Система онлайн обучения», — сообщила Э. Суханбердиева.

Вице-министр отметила, что в республике каждый четвертый школьник обеспечивается дополнительным образованием. Охват детей вырос на 389 тысяч детей и составляет свыше 673 тыс. человек.