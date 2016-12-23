Алматинцы могут наблюдать за движением общественного транспорта в онлайн режиме

Запущен сайт с информацией о маршрутах, остановках и отслеживанием движения автобусов и троллейбусов в реальном времени.

Алматинцы смогут наблюдать за движением общественного транспорта в онлайн режиме: в городе запустили сайт Alatransit.kz. Здесь любой желающий может увидеть все маршруты с остановками, в реальном времени следить за движением автобусов и троллейбусов, которые находятся на линии в данный момент, сообщает Almaty TV.

Также на сайте содержится информация о тарифах, правилах перевозок, изменениях в маршрутной сети и пунктах проката велосипедов. К тому же горожане могут оставлять здесь свои предложения, жалобы и вопросы. А для любителей прокатиться на общественном транспорте за рубежом подготовили специальный раздел.

«Мы добавили туда раздел „библиотека“. Это не просто ссылки на другие сайты интересные по этой тематике. Мы решили все-таки добавить туда и вывесить наиболее интересные материалы о том, как работает общественный транспорт в других городах мира и размещать новости наших соседей о том, какие новинки появляются в сфере общественного транспорта», — отметила менеджер проекта ПРООН и ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» Елена Ерзакович.