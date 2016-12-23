Транстелеком и RETN запустили новую сеть TRANSKZ между Европой и Азией

Магистраль обеспечивает передачу трафика объемом до нескольких десятков Гбит.

АО «Транстелеком» и международный магистральный оператор связи RETN сообщили о запуске новой наземной сети TRANSKZ, связавшей пан-европейскую сеть RETN с Гонконгом. Благодаря партнерству двух компаний-операторов, этот новый маршрут стал одним из самых коротких среди аналогичных существующих маршрутов, проходя от границы России через территорию Казахстана по двум путям: через Алматы и через Астану к Достыку, находящемуся на границе Казахстана с Китаем. Далее магистраль проходит через весь Китай до Гонконга. Отмечается, что в зависимости от маршрута показатель круговой задержки (RTT) составляет от 166 до 180 мс.

«Запуск трассы TRANSKZ стал одним из самых важных и значимых проектов, завершенных RETN в последние годы. Благодаря данному географическому расширению покрытия сети RETN наши партнеры и клиенты получат более устойчивую качественную связь в регионе Дальнего Востока. Партнерство с АО „Транстелеком“ позволило RETN превзойти все остальные подобные маршруты», — считает Дмитрий Самарин, генеральный директор компании RETN.

TRANSKZ обеспечивает передачу трафика объемом от 1 Гбит и менее до нескольких десятков (nx10) Гбит между Европой и Восточной Азией, соединяя между собой три крупнейших мировых финансовых центра — Лондон, Франкфурт и Гонконг.