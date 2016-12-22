Астанчане могут пожаловаться в акимат через новое мобильное приложение

«Система электронных обращений города Астаны» запущена для повышения эффективности обратной связи горожан.

Новое мобильное приложение «Система электронных обращений города Астаны» запущено в столице для повышения эффективности обратной связи горожан и работников акимата, передает Kazpravda.kz.

«Мы стараемся оперативно реагировать на все ваши вопросы, а также пожелания и предложения. Хочу сообщить, что для вашего удобства мы запустили новое мобильное приложение „Система электронных обращений города Астаны“, с помощью которого каждый житель и гость столицы сможет задать волнующие вопросы либо подать обращение», — отметил аким Астаны Асет Исекешев.

Столичные жители и гости теперь смогут обратиться к сотрудникам акимата напрямую и рассказать свои предложения, идеи по улучшению и благоустройству города, а также пожаловаться на действия/бездействия со стороны госучреждений, подведомственных акимату. На все поступившие обращения граждан, по словам градоначальника, ответ поступает максимально оперативно, в течение 3 дней. Вопросы, требующие более детальной проработки, рассматриваются в течение 15 дней.

Отмечается, что в данной системе зарегистрировано уже более 280 тысяч пользователей и ежемесячно поступает порядка 700-750 обращений.