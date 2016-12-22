Законопроект о СМИ ущемляет в правах сетевые издания, работающие в Казнете

Законопроект продолжает практику автоматического распространения на все сайты (интернет-ресурсы) статуса СМИ.

Законопроект о СМИ, предложенный к обсуждению министерством информации и коммуникаций, ущемляет права СМИ и сетевых изданий, работающих в казахстанском сегменте. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель генерального директора компании «ЮрИнфо» Игорь Лоскутов, передает Zakon.kz.

«Главной проблемой предложенного министерством законопроекта является путаница с основными понятиями, используемыми в нем в отношении интернет-ресурсов, их недостаточная ясность и определенность. Законопроект продолжает практику автоматического распространения на все сайты (интернет-ресурсы) статуса СМИ. Однако необходимо установить четкие критерии того, какие интернет-ресурсы могут признаваться средствами массовой информации, а какие нет», — сказал И. Лоскутов.

Он отметил, что интернет-ресурсы, желающие получить для себя такой статус, вместе с ним должны получать не только ответственность, но и все права, предусмотренные для «традиционных» СМИ. В связи с чем требуется тщательная проработка вопроса о статусе сетевых изданий, блогеров и лиц, пишущих комментарии на сайтах анонимно.

«Также предложенный законопроект не отвечает на вопрос о том, какая информация признается распространенной на территории РК через интернет. Или, другими словами, насколько распространяется казахстанская юрисдикция в сети интернет? Следует установить четкие критерии для признания интернет-ресурсов иностранными или казахстанскими. Отсутствие в законодательстве таких критериев приводит к ущемлению прав казахстанских физических и юридических лиц», — пояснил И.Лоскутов.

По его словам, казахстанским интернет-ресурсам в таких условиях достаточно сложно работать, так как они могут пострадать за любое неосторожное слово, сказанное теми же комментаторами, в то время как у иностранных ресурсов «развязаны руки» и они никакой ответственности не несут.

«Последние поправки по тем же комментариям. Как определить, где хороший комментарий, а где нет? Мы просим предоставить нам конкретную методику, как нам надо модерировать сайты, но нам ее не дают. В тоже время на том же Фейсбуке можно писать все, что угодно, и никто за это не отвечает. Мы находимся в неравных условиях. Получается, что нас выдавливают за пределы нашей доменной зоны», — пояснил заместитель руководителя «ЮрИнфо».

Юрист международного фонда свободы слова «Адил соз» Ганна Красильникова представила свой анализ законопроекта. Она отметила, что министерство было открытым при его обсуждении, СМИ и журналисты активно вносили свои предложения, но далеко не все из них были приняты.

«Были приняты частично предложения СМИ и журналистов, но они не носят такого характера, который бы серьезно изменил закон о СМИ и предоставил какие-то новые возможности или условия для работы СМИ и журналистов. Меня лично насторожило, что делается упор на то, что журналист будет обязан досконально проверять информацию, сказала она. — Как практикующий юрист могу сказать, что это положение приведет к тому, что журналисты будут чаще привлекаться к судебным разбирательствам. Потому что разработчики рассчитывают на то, что при проведении такой проверки журналисты должны обладать дополнительными возможностями, но при этом этих прав им не дали. Поэтому здесь будут сложности».

Кроме того, Г. Красильникова высказала обеспокоенность, что законопроект практически не стыкуется с другими нормативными актами.

«Все эти поправки направлены не в помощь прессе, а для регулирования и контроля самих СМИ и журналистов. Не обозначен СМИ, как общественный институт. Все мы знаем, как помогают в СМИ в раскрытии коррупционных и других преступлений, но при этом никакой поддержки от государства им не дается», — продолжила юрист.

Она также высказала пожелание, чтобы СМИ и журналисты не рассматривали новый закон, который будет принят в следующем году, как указание к исполнению, «а все-таки вносили свои предложения, как было бы удобнее работать, с чем, какие права и обязанности должны быть, что тормозит работу».

Она также подчеркнула, что новый закон о СМИ должен быть принципиально иным и соответствовать всем демократическим стандартам свободы выражения, получения и распространения информации.