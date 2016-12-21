Для проверки качества сети специалисты «Кселл» объехали около 7 тысяч километров

Замеры были проведены в Астане, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Караганде.

В ноябре специалисты компании «Кселл» проехали около 7 тысяч километров для проверки качества сети. Драйв-тесты были проведены в 4 городах — Астане, Усть-Каменогорске, Павлодаре и Караганде.

Замеры качества голосовой связи «Кселл» во время драйв-тестов в Астане показали 4,44 балла из максимальных 5 по шкале MOS (анг. Mean Opinion Score — усредненная оценка разборчивости речи) с использованием международного алгоритма POLQA (англ. Perceptual Objective Listening Quality Assessment — объективная оценка слышимого качества речи). А в Павлодаре пиковая скорость мобильного интернета в сети 4G/LTE во время проверки качества сети достигала 70,9 Мбит/сек.

«Драйв-тест является одним из наиболее проверенных и точных методов измерения качества услуг в сетях мобильной связи наряду со стационарными измерениями, а также сбором статистики оператором. В отличие от других методов, это измерение происходит в движении. Его результаты используются для объективной оценки и сравнения качества услуг на маршруте тестирования. Также драйв-тест помогает оценить качество применяемых технологий, дает основу для планирования развития и оптимизации сети и для увеличения эффективности использования имеющихся ресурсов, — рассказали представители „Кселл“. — Запуск и активное развитие компанией „Кселл“ сети 4G/LTE в четвертом квартале значительно увеличили скорость и объем передачи данных. Так только в ноябре объем трафика только в городах Алматы и Астана превысил 5 млн гигабайт, а средняя максимальная скорость интернета в сети 4G/LTE достигла 75 Мбит/сек. При этом максимальная скорость передачи данных в сети четвертого поколения была зафиксирована в Бостандыкском районе города Алматы, где скорость скачивания данных в смартфоне с поддержкой LTE-A доходила до 120-125Мбит/сек в ночное время».

Отметим, что в настоящее время сеть четвертого поколения «Кселл» доступна в 13 городах с покрытием 26% населения страны.

То, как проходят драйв-тесты, можно посмотреть в нашем фото-репортаже.