WebOS 3.0 – новые возможности вашего телевизора LG SMART TV

Magic Zoom, Magic Mobile Connection, Magic Remote – все это уникальные дополнительные функции LG Smart TV, которые подарят комфорт и удобство.

Когда-то, усаживаясь перед телевизором, мы смотрели определенный набор каналов, не задумываясь о большем. Казалось, что этого всегда хватало, однако, на самом деле, люди просто не осознавали истинный масштаб возможностей телевизора. Возможно, мы и сейчас все еще не целиком раскрыли их потенциал. Тем не менее, с появлением Smart TV, жизнь заиграла новыми красками. Ведь теперь можно не просто посмотреть какой-то фильм в назначенное время, а подключиться к интернету и получить доступ к самому разнообразному контенту. Можно посмотреть любой фильм, сериал, любимые новости или всей семьей понаблюдать за боем курантов в новогоднюю ночь в любой стране.

В общем, возможно все, что угодно, весь видео и аудио контент — у ваших ног. Кроме того, он теперь просто отличного качества. Порой вам может показаться, что действие происходит не где-то на экране, а прямо в комнате, рядом с вами. Это ощущение дополнительно усиливается отличным звуком.

Чем же платформа для Smart TV webOS 3.0 отличается от предыдущих? Для начала, она признана самой многофункциональной из платформ для Smart TV, предлагая впечатляющие особенности. Оснащенная обновленным функционалом, webOS 3.0 приглашает вас в огромное многообразие контента, выбирая только самое интересное. Явное преимущество платформы — простота и удобство использования. Даже человек, никогда не пользовавшийся телевизорами Smart с легкостью разберется в ее устройстве. А дополнительные функции LG Smart TV: Magic Zoom, Magic Mobile Connection и обновленный пульт Magic Remote, значительно расширяют возможности пользователей.

Теперь с помощью Magic Zoom увеличивать объекты на экране стало гораздо проще, да и качество изображения при этом совсем не теряется. А с помощью Magic Mobile Connection пользователи легко могут подсоединить мобильные телефоны к LG Smart TV через приложение LG TV Plus, таким образом, открывая доступ к мобильным приложениям на экране телевизора. А чтобы вам было максимально удобно познавать все возможности вашего Smart TV, они обновили пульт Magic Remote. В него встроены дополнительные кнопки для еще более легкого управления телевизионными приставками. По своей функциональности обновленный пульт может поспорить с компьютерной мышкой.

Теперь вы можете радовать себя и своих близких в любое время. Приобрести телевизоры LG SMART TV вы можете в крупных магазинах торговых сетей Казахстана «ALSER», «Мечта», «Sulpak», «Технодом», «FORA», «ЭВРИКА».