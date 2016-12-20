Google представляет топ-запросы 2016 года в Казахстане

Топ-запросов этого года показал интерес казахстанцев к кино и сериалам.

Компания Google представила итоговый рейтинг самых популярных запросов в 2016 году. Традиционно в конце года были проанализированы миллионы поисковых запросов, чтобы узнать, чем интересовались казахстанские пользователи Google и ответы на какие вопросы чаще всего искали в 2016 году.

Топ-запросов этого года показал интерес казахстанцев к кино и сериалам. Так, самым популярным запросом года в Казахстане стал сериал «Мажор 2 сезон». В десятке также оказались такие кинематографические запросы как «Игра престолов 6 сезон», «Физрук 2», «Запах клубники», «Отряд самоубийц» и «Дэдпул». Кроме того, казахстанские пользователи Google активно искали информацию об Олимпийских играх в Рио и чемпионате по футболу Евро 2016.

В категории «Персона» первую позицию заняла Баян Есентаева. В 2016 году в десятку также вошли новоизбранный президент США Дональд Трамп, британский актер Алан Рикман и легендарный Мухаммед Али.

Лидером в категории «Фильм года» стала экранизация комикса «Отряд самоубийц». Также в первую десятку вошли блокбастеры «Дэдпул», «Доктор Стрэндж» и «Бэтмен против Супермена», мультфильм «Зверополис», мелодрама «До встречи с тобой» и вторая часть нашумевшей казахстанской комедии «Келинка Сабина».

Среди сериалов казахстанцы чаще всего искали новые сезоны комедийных телесериалов «Физрук», «Кухня» и «Универ», криминального детектива «Мажор» и фэнтези «Игра Престолов».

В категории «Покупка года» в уходящем году лидером стал запрос на приобретение железнодорожных билетов. Казахстанцы также интересовались покупкой квартиры в Астане и дома в Краснодарском крае, мотоцикла «Урал», гироскутера и даже стабилизатора напряжения.

Полностью список самых популярных запросов 2016 года в Казахстане выглядит так:

1. Мажор 2 сезон

2. Физрук 3 сезон

3. Евро 2016

4. Игра престолов 6 сезон

5. Олимпийские игры 2016 в Рио

6. Запах клубники

7. Отряд самоубийц

8. Баян Есентаева

9. Битва экстрасенсов 17 сезон

10. Дэдпул

Персона года:

1. Баян Есентаева

2. Ерасыл Аубакиров

3. Сафар Шакеев

4. Дональд Трамп

5. Ислам Каримов

6. Торегали Тореали

7. Данияр Елеусинов

8. Пратюша Банерджи

9. Мухаммед Али

10. Алан Рикман

Фильм года:

1. Отряд самоубийц

2. Дэдпул

3. Зверополис

4. Выживший

5. До встречи с тобой

6. Иллюзия обмана 2

7. Доктор Стрэндж

8. Бэтмен против Супермена

9. Первый мститель: Противостояние

10. Келинка Сабина 2

Сериал года:

1. Мажор 2 сезон

2. Физрук 3 сезон

3. Игра престолов 6 сезон

4. Запах клубники

5. Любовь напрокат

6. Молодежка 4 сезон

7. Кухня 6 сезон

8. Универ. Новая общага 11 сезон

9. Любовь не понимает слов

10. Лестница в небеса

Покупка года:

1. жд билеты

2. квартира в Астане

3. Авто

4. мотоцикл Урал в Ирбите

5. Шины

6. дом в Краснодарском крае недорого без посредников

7. Смартфон

8. стабилизатор напряжения

9. Бассейн

10. гироскутер

Таким был 2016 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы Google.