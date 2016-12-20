В Астане прошли соревнования среди юных изобретателей и инноваторов

Свои изобретения продемонстрировали 200 детей и подростков из всех регионов республики.

В стенах Ледового дворца «Барыс Арена» были открыты высокотехнологичные соревнования — республиканские турниры по робототехнике среди детей и юношества KazRoboSport-2016 и по гонкам на дронах Drone Racing Kazakhstan. Свои изобретения продемонстрировали 200 детей и подростков из всех регионов республики, сообщает официальный сайт Астаны.

На церемонии открытия участников приветствовал аким столицы Асет Исекешев: «Я очень рад, что сегодня проходят два важных чемпионата, которые положат большое начало движению новаторов, робототехников, изобретателей среди наших детей. Сегодня более 200 детей участвуют в этих состязаниях. Только на турнир по робототехнике приехали 160 талантливых детей, которые показали нам хорошие проекты, изобретения. Турнир по гонкам среди дронов также является инновационным. Уверен, что мы будем проводить данные соревнования ежегодно. В этом году мы учредили специальный приз — 1 миллион тенге для лучших робототехников. Мы поддерживаем это движение, в школах города мы начали открывать классы робототехники и в следующем году откроем 42 таких класса».

Для участия в соревнованиях в столицу приехали изобретатели в возрасте от 10 до 25 лет. Гонки среди дронов удивили гостей своей зрелищностью. Специально для проведения турнира на арене была создана уникальная трасса в национальном стиле. Каждый из участников управлял своим дроном при помощи видеоочков.

«В этих очках находится дисплей, он показывает с дрона картинку, это позволяет видеть, куда он летит. У меня подготовлен маленький летающий дрон специально для гонок, он очень быстрый. Такие соревнования распространены во всем мире, и очень приятно, что впервые мы собрались на подобном турнире в столице Казахстана», — поделился участник из Алматы Андрей Манько.

Также здесь состоялась выставка беспилотных летательных аппаратов и робототехники Drone Expo Kazakhstan 2016. Посетители смогли ознакомиться с различными моделями дронов и принять участие в мастер-классах.