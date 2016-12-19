LG SUPER UHD TV: все о преимуществах локального затемнения экрана

IPS 4K QUANTUM дисплей — это возможность просмотра телевизора LG SUPER UHD TV из любой точки помещения без видимого искажения цвета и с высочайшим уровнем детализации.

IPS 4K QUANTUM дисплей — это возможность просмотра телевизора LG SUPER UHD TV из любой точки помещения без видимого искажения цвета и с высочайшим уровнем детализации, а также цветовая палитра, способная отобразить более миллиарда различных оттенков. Что же происходит с черным цветом? За его безупречность и глубину отвечает технология локального затемнения экрана Local Dimming.

Наверняка, вы замечали, что черный цвет на разных экранах, к примеру, в магазине, когда они расположены рядом и транслируется один и тот же контент, выглядит по-разному: серая дымка или оттенок графита. Избежать подобного искажения черного цвета позволяет особенность SUPER UHD телевизоров LG — алгоритм локального затемнения, который заключается в управлении подсветкой каждого блока пикселей в отдельности. Его главная задача — увеличение контрастности и детализация изображения. В результате объекты на экране имеют более четкие границы, детали цветов более точные, а темный фон наиболее насыщен.

То есть технология Local Dimming работает по следующему принципу — подсветка в телевизоре выполнена таким образом, что часть светодиодов может выключаться, светодиоды сгруппированы в так называемые блоки или зоны, которые выключаются, благодаря чему черный цвет в части экрана будет глубже. Эту технологию можно применять только в LED телевизорах, так как LED (Light Emitting Diode) — это дисплей с использованием диодов для подсветки матрицы жидкокристаллического телеприемника.

А благодаря поддержке формата Dolby Vision точность и обширность цветовой гаммы, в том числе вокруг черных участков, возрастает в десятки раз в каждом кадре.

Кроме того, схема строения панели и внутренней подсветки в новых телевизорах LG SUPER UHD позволяет свести к минимуму появление ореолов на границе ярких и темных объектов, что способствует наилучшему восприятию контрастных сцен.

Теперь только супер изображение, супер звук и превосходный дизайн! Откройте для себя мир незабываемых впечатлений с телевизором LG SUPER UHD.