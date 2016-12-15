Казахстан и Израиль расширят сотрудничество в сфере инновационных технологий

Президент РК провел встречу с Премьер-Министром Государства Израиль.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев провел встречу с Премьер-Министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, впервые прибывшим в Казахстан с официальным визитом, сообщает Strategy2050.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи в узком кругу были обсуждены ключевые направления казахстанско-израильского партнерства и рассмотрены основные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной отраслях, а также в сфере инновационных технологий. Стороны также обменялись мнениями по наиболее актуальным аспектам международной повестки дня.

«Все эти годы между Казахстаном и Израилем сохранялись добрые отношения. Большая еврейская диаспора, проживающая в Казахстане, и казахстанская община в Израиле — это мост для конструктивных отношений между нашими народами», — сказал Глава государства.

Также Президент РК, подчеркнув заинтересованность Казахстана в дальнейшем развитии деловых связей с Израилем, выразил надежду, что данный визит придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений.

«В настоящее время мир переживает большие перемены, в сфере безопасности появилось много вызовов. Вместе с тем, эти изменения предоставляют большие возможности, в частности, в сфере новых технологий, которые, в свою очередь, тесно связаны с любой отраслью экономики», — сказал Б. Нетаньяху.

Глава правительства Израиля обратил внимание, что его страна преуспела в двух сферах: безопасность и новые технологии.

«В этой связи сегодня я предлагаю совместить стратегические планы развития Казахстана и возможности, которыми обладает Израиль, во благо двух народов», — подчеркнул Б.Нетаньяху.

Глава государства указал, что предложение Премьер-Министра Израиля совпадает с планами казахстанской стороны: «Нам хорошо известны успехи Израиля в инновациях и новых технологиях. Сейчас 270 компаний сотрудничают с казахстанскими предприятиями в различных сферах экономики. Полагаю, что тема сотрудничества в предложенном Вами формате будет активно обсуждена в рамках сегодняшнего бизнес-форума».