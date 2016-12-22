Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Emerson Network Power
Согласно подписанному соглашению, компания получила право на поставку источников бесперебойного питания Emerson Network Power на территорию Республики Казахстан.
Компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в республике, вновь расширила ассортимент предлагаемых партнерам продуктов за счет заключения дистрибьюторского соглашения с компанией Emerson Network Power — мировым производителем и поставщиком высокотехнологичных систем электропитания. Согласно подписанному соглашению, компания получила право на поставку источников бесперебойного питания Emerson Network Power на территорию Республики Казахстан.
«Ключевым показателем успешности дистрибьютора является практический опыт и стабильность на рынке. Компания Marvel Kazakhstan проявила себя как профессиональный и надежный партнер, который предлагает современные инновационные IT-решения своим заказчикам. Заключение договора с компанией Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) дает возможность рассчитывать на дальнейшее эффективное сотрудничество и перспективу роста с продвижением продукции не только на розничный, но и на проектный рынок», — прокомментировал Раджан Тайсаринов, директор филиала Emerson Network Power в Республике Казахстан.
«Компании Emerson Network Power предлагает уникальные решения по управлению электропитанием информационных, телекоммуникационных и офисных систем для предприятий любого масштаба и уровня. Продукция компании имеет высокую репутацию во всем мире, а предлагаемое оборудование соответствует различным требованиям в разных странах мира. Компания сочетает технологии и проектирование для обслуживания клиентов по всему миру. Emerson Network Power может предвидеть быстро меняющиеся условия современных мировых тенденций в сфере ведения бизнеса и гарантировать, что инфраструктура технологий заказчика будет защищена и будет приносить доход. Новые продукты удачно дополнят имеющуюся в Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан) линейку сетевых решений для рынка СМБ, а также позволят предлагать партнерам максимально эффективные решения на базе оборудования Emerson Network Power», — говорит Евгений Пилявский, директор по проектной дистрибуции Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан).
Решения Emerson Network Power уже доступны со склада Марвел Казахстан.