День открытых дверей «Учебного центра Инвента». Алматы

Узнайте все об авторизованном обучении и сертификации Red Hat и PostgreSQL!

«Учебный центр Инвента», авторизованный учебный центр Red Hat, приглашает вас на День открытых дверей. Приглашаются все желающие: технические специалисты, руководители ИТ-отделов, менеджеры, ответственные за обучение и сертификацию сотрудников. «Учебный центр Инвента» — это всегда глубокие знания, новые возможности и яркие впечатления.

В рамках этого мероприятия мы предлагаем вам:

— посетить учебные классы

— прослушать технические семинары по продуктам и технологиям Red Hat

— узнать все о программах обучения и сертификации Red Hat и PostgreSQL

— познакомиться с преподавателями и руководством Учебного центра

— посетить пробный урок, прослушав один из модулей самых популярных курсов

— пройти тестирование для определения уровня своих знаний

— подобрать программу обучения и обсудить условия сотрудничества

— задать интересующие вас вопросы

Вас ждут розыгрыш призов, специальные предложения на обучение и сертификацию и вкусный стол! Время проведения — 10 октября 2017 г. с 10:00 до 19:00.

Подробная программа будет отправлена вам после регистрации. Вы можете прийти в любое время дня и посетить только интересующую вас часть программы.

Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.