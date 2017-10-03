Docsvision Day Казахстан. Алматы
Практическая конференция по теме электронного документооборота. Бизнес-задачи, технологии и практика использования.
Впервые в Казахстане пройдет конференция Docsvision Day, посвященная обмену опытом внедрения и использования СЭД/ECM решений. Компании, которые уже используют систему на базе платформы Docsvision, поделятся опытом с теми, кто ещё только на этапе выбора.
На мероприятии с докладами о своих проектах выступят представители компаний «Волковгеология» (АО «НАК «Казатомпром»), «Иртыш Пауэр энд Лайт» (AES), МЦПС «Хоргос» и других организаций.
5 причин принять участие в Docsvision Day Казахстан:
№ 1. Обсудите бизнес-задачи современного электронного документооборота и реальные проекты внедрения СЭД с экспертами.
№ 2. Узнайте, какие отраслевые и специализированные решения на базе Docsvision подойдут именно под ваши задачи (например, территориально распределенный документооборот, автоматизация кредитного комитета, безбумажный документооборот и др.)
№ 3. Пообщайтесь напрямую с руководством, разработчиками и экспертами одного из ведущих в СНГ вендоров СЭД/ECM систем, узнайте все о планах и новинках.
№ 4. Посмотрите систему Docsvision в работе в демозоне, познакомьтесь с новыми интеграционными решениями.
№ 5. Узнайте о международном опыте и актуальных подходах к автоматизации документоцентричных задач бизнеса.
Актуальную программу конференции можно посмотреть на сайте мероприятия.
Участие особенно актуально для ИТ-директоров, руководителей среднего и высшего звена крупных и средних предприятий и организаций, которые планируют автоматизацию управления документами и бизнес-процессами.
Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Рекомендуем не откладывать ее на потом, поскольку количество мест ограничено!
Ждем встречи 4 октября в отеле «Достык» (ул. Курмангазы, 36, зал «Арна»)!
По всем вопросам обращайтесь: Акмарал Касымбекова, менеджер конференции.