Фестиваль робототехники. Актобе

Мероприятие проводится с целью популяризации и развития в Казахстане робототехники различной направленности.

В Актобе пройдет крупнейший в Казахстане Фестиваль робототехники, в рамках которого будет проведен финал республиканского чемпионата по робототехнике «KazRoboSport-2017», финальный тур конкурса научно-технических проектов «KazRoboProject-2017», а также круглый стол с участием экспертов в области робототехники из разных стран СНГ.

В финале чемпионата по робототехнике соберутся 242 участника со всего Казахстана в возрасте от 10 лет до 21 года, где будут определены победители в каждой категории. Победители получат призы и возможность участия в международных чемпионатах в составе сборной страны.

Параллельно с чемпионатом 6-7 октября организаторы проведут круглый стол и мастер-классы с участием экспертов стран СНГ в области образовательной робототехники, чтобы обсудить вопросы развития робототехники в образовании, поделиться имеющимся опытом в своих странах.

Данное мероприятие проводится с целью популяризации и развития робототехники различной направленности (спортивная, образовательная, научно-исследовательская) в Казахстане, а также выявление творческого и технического потенциала среди подрастающего поколения.