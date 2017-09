Астана Хакатон. Астана

Участники за 48 часов должны решить общегородские социальные задачи.

Стартапы Астаны объединятся, чтобы улучшить город вместе. В Астане пройдет стартап-конкурс Астана Хакатон. На этот раз участникам-стартапам поставили задачи: разработать инновационное решение по экономии воды, «чистке» новостной ленты и поиску поставщиков на рынке строительных материалов. В течение 48 часов участники хакатона должны разработать решение к поставленным задачам, создать прототип и представить проект жюри.

Лучшие проекты отправятся на Всемирную конференцию бизнес-ангелов и инвесторов WBAF 2018 и могут принять участие в международном конкурсе стартапов The Take Invest Summit. Наиболее перспективные проекты поддержит Акимат Астаны. Специальный приз от ПРООН — поездка на мероприятие по развитию стартап-проектов в Европу. Проекты также пройдут бизнес-обучение на базе Бизнес-инкубатора MOST, «упаковку» проекта, и получат поддержку акимата Астаны во внедрении проекта в инфраструктуру города.

Подробная информация о стартап-марафоне Astana Innovations Challenge и регистрация доступны на сайте.