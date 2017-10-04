Almaty Invest 2017. Алматы

Приоритетной задачей форума является стимулирование развития бизнеса.

5 октября пройдет Международный инвестиционный форум «Almaty Invest 2017», который состоится в гостинице Ritz Carlton. Форум Almaty Invest ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и отечественных бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций.

Приоритетной задачей форума является стимулирование развития бизнеса, привлечение иностранных инвесторов и создание новых рабочих мест. Отличительная черта этого форума — полная ориентация на бизнес-задачи. В рамках предыдущего форума в декабре 2016 был заключен 31 инвестиционный договор на 298,4 млрд тенге. Уже реализовано 5 проектов на 7,7 млрд тенге, создано 1230 рабочих мест.

Подробная программа форума и регистрация доступны на сайте мероприятия http://investinalmaty.org/ru/ .