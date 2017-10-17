Ricoh Demo Tour 360. Астана

Ricoh объявляет о старте грандиозного тура.

Ricoh объявляет о старте грандиозного тура. 16 городов России, Беларуси и Казахстана, 26297 километров пути и ожидаемое количество участников свыше 1,5 тысяч человек — такова арифметика масштабной истории, частью которой можете стать и вы. Главная цель тура — показать возможности оптимизации офисной работы с помощью новейших технологий компании Ricoh. Вас ждет полное погружение с обзором 360 градусов.

Ricoh познакомит партнеров, заказчиков и тех, кто ставит перед собой цель оптимизировать процессы печати, с устройствами Ricoh. Продемонстрирует новинки, а эксперты расскажут о том, как работают устройства Ricoh, и покажут, из чего они состоят. Покажут, насколько выгодно вести бизнес с RICOH.

Это замечательная возможность увидеть оборудование RICOH и продемонстрировать его вашим заказчикам.

Для участия в Ricoh Demo Tour 360 необходимо зарегистрироваться. Будем рады увидеть вас и ваших заказчиков на мероприятии!