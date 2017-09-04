Построение комплексных систем безопасности на базе ИСО «ОРИОН». Алматы

Совместный семинар «Торговый дом INTANT» и ИСО «ОРИОН».

Компания «Торговый дом INTANT» приглашает принять участие в семинаре «Построение комплексных систем безопасности на базе ИСО „ОРИОН“».

Спикеры:

— Горяченков Максим, руководитель технической поддержки

— Гулюгин Александр, руководитель сектора обучения

План семинара:

1. Охранно‐пожарная и периметральная сигнализация. Оповещение 1 и 2 типов. Управление дымоудалением.

2. Управление газовым, порошковым и водяным пожаротушением. Речевое оповещение 3 — 5 типов.

3. Элементы диспетчеризации и автоматики.

4. Организация электропитания систем безопасности.

5. Партнерская программа. Техническая поддержка.

6. Аппаратные решения видеонаблюдения.

7. Системы контроля и управления доступом.

8. Организация каналов связи. Передача извещений. Аппаратная интеграция.

9. АРМ «Орион Про».

По окончании семинара каждый слушатель получит свидетельство об участии и информационные материалы по продукции НВП «Болид». Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию.