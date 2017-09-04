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Построение комплексных систем безопасности на базе ИСО «ОРИОН». Алматы

Совместный семинар «Торговый дом INTANT» и ИСО «ОРИОН».

Мероприятие пройдет 5 сентября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Mall, 4 этаж

Компания «Торговый дом INTANT» приглашает принять участие в семинаре «Построение комплексных систем безопасности на базе ИСО „ОРИОН“».

Спикеры:

— Горяченков Максим, руководитель технической поддержки
— Гулюгин Александр, руководитель сектора обучения

План семинара:

1. Охранно‐пожарная и периметральная сигнализация. Оповещение 1 и 2 типов. Управление дымоудалением.
2. Управление газовым, порошковым и водяным пожаротушением. Речевое оповещение 3 — 5 типов.
3. Элементы диспетчеризации и автоматики.
4. Организация электропитания систем безопасности.
5. Партнерская программа. Техническая поддержка.
6. Аппаратные решения видеонаблюдения.
7. Системы контроля и управления доступом.
8. Организация каналов связи. Передача извещений. Аппаратная интеграция.
9. АРМ «Орион Про».

По окончании семинара каждый слушатель получит свидетельство об участии и информационные материалы по продукции НВП «Болид». Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию.

Организатор — ТОО «Торговый Дом «INTANT»
г. Алматы, ул. Муратбаева, 61
+7 (727) 220-95-31, 225-35-35, 234-18-41

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