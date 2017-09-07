Республиканский семинар Hikvision. Алматы

Программа семинара включает в себя обзор новых технологий в HD-TVI и IP-наблюдении.

Компания «Торговый Дом INTANT» приглашает посетить Республиканский семинар «Hikvision: новинки 2017 года». На семинаре вы узнаете о новинках Hikvision, которые уже вышли или планируются к выпуску до конца 2017 года.

Программа семинара включает в себя обзор новых технологий в HD-TVI и IP-наблюдении, специализированных видеокамер, области применения камер Hikvision, домофонии Hikvision и Pyronix. Также вы сможете получить квалифицированные консультации инженеров и ответы на все интересующие вопросы. В рамках семинара также пройдет награждение лучшего проекта на базе оборудования Hikvision.

План семинара:

10:30 — Регистрация, Welcome coffee

11:00 — Hikvision- что нового?

11:10 — Новые технологии в IP, Easy IP 3.0

11:30 — Новые технологии в HD TVI, Turbo HD 3.0

11:50 — Специализированные видеокамеры (тепловизионные, антикорозийные, взрывозащищенные, PanoVu)

12:20 — Области применения камер Hikvision (транспорт, банковский сектор)

13:00 — Кофе-брейк

13:30 — Домофония Hikvision

14:00 — Pyronix

14:30 — Награждение «Лучший проект на базе оборудования Hikvision»

14:45 — Проведение розыгрыша

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. По всем вопросам можно обращаться к Дзюбановой Галине.