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Республиканский семинар Hikvision. Алматы

Программа семинара включает в себя обзор новых технологий в HD-TVI и IP-наблюдении.

Мероприятие пройдет 8 сентября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/8, Esentai Mall, 4 этаж

Компания «Торговый Дом INTANT» приглашает посетить Республиканский семинар «Hikvision: новинки 2017 года». На семинаре вы узнаете о новинках Hikvision, которые уже вышли или планируются к выпуску до конца 2017 года.

Программа семинара включает в себя обзор новых технологий в HD-TVI и IP-наблюдении, специализированных видеокамер, области применения камер Hikvision, домофонии Hikvision и Pyronix. Также вы сможете получить квалифицированные консультации инженеров и ответы на все интересующие вопросы. В рамках семинара также пройдет награждение лучшего проекта на базе оборудования Hikvision.

План семинара:

10:30 — Регистрация, Welcome coffee
11:00 — Hikvision- что нового?
11:10 — Новые технологии в IP, Easy IP 3.0
11:30 — Новые технологии в HD TVI, Turbo HD 3.0
11:50 — Специализированные видеокамеры (тепловизионные, антикорозийные, взрывозащищенные, PanoVu)
12:20 — Области применения камер Hikvision (транспорт, банковский сектор)
13:00 — Кофе-брейк
13:30 — Домофония Hikvision
14:00 — Pyronix
14:30 — Награждение «Лучший проект на базе оборудования Hikvision»
14:45 — Проведение розыгрыша

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию. По всем вопросам можно обращаться к Дзюбановой Галине.

Организатор — ТОО «Торговый Дом «INTANT»
г. Алматы, ул. Муратбаева, 61
+7 (727) 220-95-31, 225-35-35, 234-18-41

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