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Blockchain Life 2017. Санкт-Петербург

Крупнейшая конференция по блокчейну, криптовалютам и майнингу.

Мероприятие пройдет 26 сентября 2017 года
Место проведения — РФ, Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5/2, Петроконгресс

26 сентября в Санкт-Петербурге состоится Blockchain Life 2017 — крупнейшая конференция по блокчейну, криптовалютам и майнингу. На конференции выступят ведущие специалисты отрасли, владельцы блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Среди спикеров: Саша Иванов (CEO и основатель Waves), Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Александр Воскобойников (NBA), Артем Толкачев (директор «Делойт») и др.

На конференции будет организована выставочная зона, где у каждого участника будет возможность ознакомиться с новыми решениями в области криптовалют и блокчейна, сделать заказ на машины для майнинга и инвестировать в лучшие проекты отрасли.

Главные темы конференции:

Криптовалюта (Биткоин и др.)

— Обсуждение Bitcoin, Etherium и других криптовалют
— Какая валюта будет расти в 2017 году
— Способы заработка
— Майнинг и его способы
— Во что вкладывать свои деньги
— Какие машины для майнинга лучше использовать и где их покупать

Блокчейн (Цифровое золото)

— Сферы использования
— Регулятивные аспекты применения
— Как создать свое ICO
— Основные проблемы при создании собственного ICO
— Будущее Блокчейна
— Проблемы использования и их решения

Организаторы конференции: РА JetMedia, CPA Adwad.ru совместно с Adwad Group (создатели одной из крупнейших конференций в мире по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу CPA Life).

Организатор — CPA Life
+7 (800) 775-76-17

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