Blockchain Life 2017. Санкт-Петербург
Крупнейшая конференция по блокчейну, криптовалютам и майнингу.
26 сентября в Санкт-Петербурге состоится Blockchain Life 2017 — крупнейшая конференция по блокчейну, криптовалютам и майнингу. На конференции выступят ведущие специалисты отрасли, владельцы блокчейн-стартапов и эксперты по вопросам регулирования цифровой индустрии. Среди спикеров: Саша Иванов (CEO и основатель Waves), Сергей Хитров (CEO Adwad Group), Александр Воскобойников (NBA), Артем Толкачев (директор «Делойт») и др.
На конференции будет организована выставочная зона, где у каждого участника будет возможность ознакомиться с новыми решениями в области криптовалют и блокчейна, сделать заказ на машины для майнинга и инвестировать в лучшие проекты отрасли.
Главные темы конференции:
Криптовалюта (Биткоин и др.)
— Обсуждение Bitcoin, Etherium и других криптовалют
— Какая валюта будет расти в 2017 году
— Способы заработка
— Майнинг и его способы
— Во что вкладывать свои деньги
— Какие машины для майнинга лучше использовать и где их покупать
Блокчейн (Цифровое золото)
— Сферы использования
— Регулятивные аспекты применения
— Как создать свое ICO
— Основные проблемы при создании собственного ICO
— Будущее Блокчейна
— Проблемы использования и их решения
Организаторы конференции: РА JetMedia, CPA Adwad.ru совместно с Adwad Group (создатели одной из крупнейших конференций в мире по интернет-рекламе и партнерскому маркетингу CPA Life).