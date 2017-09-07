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Продукты и решения TP-Link для построения наружных беспроводных Enterprise-сетей. Алматы

Бесплатный семинар TP-Link.

Мероприятие пройдет 7 сентября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, пр. Достык, 91/2, БЦ «Ardin», 7 этаж

Живое общение с сотрудниками TP-Link и с другими участниками семинара поможет получить знания и найти оптимальное решение задач по построению, модернизации и расширению сетей.

Компания TP-Link приглашает принять участие в бесплатных семинарах, проводимых в офисе компании. Офисные семинары TP-Link со свободным посещением позволят слушателям ознакомиться с сетевыми технологиями, используемыми компанией, линейкой оборудования, их особенностями и возможностями. Помимо этого, живое общение с сотрудниками TP-Link и с другими участниками семинара поможет получить знания и найти оптимальное решение задач по построению, модернизации и расширению сетей.

Тематика семинара:

07.09.2017 Продукты и решения TP-Link для построения наружных беспроводных Enterprise-сетей. TP-Link Pharos

Для подтверждения участия в том или ином семинаре необходимо не позднее чем за один день до семинара выслать сведения о себе (ФИО, компания, должность, контактные данные) на электронный адрес. Информация о календарном плане семинаров находится на официальном сайте TP-Link. Время проведения семинаров — 09:00 — 12:00.

Организатор — ТОО «TP-Link Kazakhstan»
+7 (727) 220-73-33

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