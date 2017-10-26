Kaz’Hack’Stan. Алматы

Практическая конференция соберет хакеров, ИБ-экспертов, IT-разработчиков, представителей госорганов, СМИ, бизнесменов и вендоров.

В Алматы пройдет практическая конференция Kaz'Hack'Stan, посвященная актуальным проблемам информационной безопасности. Мероприятие соберет в одном месте хакеров, ИБ-экспертов, IT-разработчиков, представителей госорганов, СМИ, бизнесменов и вендоров. На организованной площадке будут обсуждаться актуальные вопросы ИБ и ИКТ. Планируется участие более 1000 человек из разных регионов Казахстана и зарубежья, с общей целью — погружение в вопросы кибербезопасности.

Главное правило конференции — минимум рекламы, максимум практики.

В программе Kaz'Hack'Stan:

— актуальные практические доклады Казахстанских и зарубежных экспертов

— мастер-класс от ведущих экспертов, которые познакомят участников конференции с новыми уязвимостями

— круглый стол по вопросам госполитики, на котором будут обсуждаться нормативно-правовых аспекты и общие вопросы в сфере ИБ и ИКТ

— киберполигон для повышения практических навыков участников конференции

— Hardware Stand — стенд для знакомства с «железным» арсеналом хакеров Wi-Fi/GSM/RFID и многое другое

— Lockpick Stand — докладчики этого стенда расскажут про методы вскрытия и защиты механических замков

— RetroGames — возможность окунуться в атмосферу 8-битных игр

— KHS Junior — площадка для выступления молодых, начинающих специалистов

«Мы уверены: в текущих условиях кадрового голода в Казахстане участие в конференции позволит сократить дистанцию между начинающими и квалифицированными специалистами, облегчить организациям задачу по привлечению востребованных технических кадров, а также привлечь перспективную молодежь в сферу ИБ. Оргкомитет конференции постарается учесть все ваши предложения по организации мероприятия и рассмотрит доклады для включения в программу», — отметили организаторы мероприятия.

Регистрация откроется в конце августа.