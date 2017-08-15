Умный маркетинг: персонализированный подход в работе с клиентами. Казахстан

Летняя серия вебинаров Terrasoft.

В преддверии нового бизнес-сезона Terrasoft совместно с Berner & Stafford запускают серию вебинаров о том, как повысить конверсию на каждом этапе Customer Journey благодаря объединению всех процессов работы с клиентами: от привлечения и взращивания, до продаж и обслуживания.

16 августа пройдет вебинар «Умный маркетинг: персонализированный подход в работе с клиентами».

Темы вебинара:

— Влияние качества клиентских данных на эффективность коммуникаций.

— Современные инструменты гибкой сегментации, сбора информации о клиентах и скоринга.

— Точки взаимодействия и правильный контент для каждого этапа путешествия клиента. Основные правила триггерных кампаний.

В качестве спикеров на семинарах выступят Вадим Дозорцев, признанный эксперт и спикер в области Customer Journey, Berner&Stafford, Евгений Лемеш, директор департамента технических евангелистов Terrasoft и Алена Попова, руководитель отдела продаж Terrasoft.

Время проведения — с 11:00 до 12:00 (по московскому времени).

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Группа компаний Terrasoft — разработчик линейки продуктов bpm’online для управления бизнес-процессами. В компании работает около 700 экспертов, а ее продуктами пользуется более 6 500 клиентов по всему миру. Terrasoft была основана в 2002 году. Сегодня офисы компании функционируют в Москве, Лондоне, Киеве, Бостоне, Мельбурне и Сингапуре. А партнерская сеть насчитывает 400 партнеров в 35 странах мира.