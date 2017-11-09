Award.kz 2017

Конкурс веб-сайтов Казнета.

29 мая 2017 года начал работу 15 сезон конкурса сайтов Казнета — Национальная интернет-премия Award.kz. Подать заявку на участие в конкурсе могут как владельцы, так и разработчики сайта или мобильного приложения. Количество проектов от одного владельца или разработчика не ограничено. К участию в конкурсе допускаются интернет-проекты, связанные с Казахстаном.

Прием заявок осуществляется с 29 мая по 15 сентября 2017 года. 2-й этап стартует 21 сентября 2017 — голосование международного жюри.

В этом году участие в конкурсе производится на платной основе:

— стоимость участия в июне составляет 4000 тенге

— стоимость участия в июле составляет 5000 тенге

— стоимость участия в августе-сентябре составляет 6000 тенге

Торжественная церемония награждения пройдет в Алматы в начале декабря.