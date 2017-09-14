MobiEvent’17. Алматы

Шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи».

В Алматы состоится шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'17». Это первое отраслевое событие в РК, в котором из года в год принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент и сервис-провайдеров.

Мероприятие проходит 2 дня. В первый день, 14 сентября, состоится конференция, посвященная вопросам развития глобальных и региональных рынков мобильных финансовых услуг. Во второй день, 15 сентября, пройдут платные мастер-классы.

Основные темы конференции:

— Инновационные сервисы в m-commerce

— Экосистема финтеха в Казахстане

— Blockchain для финансового рынка

— Кибербезопасность в условиях новых вызовов и угроз

— Мобильная реклама и маркетинг

— Лояльность. Как влюбить в себя клиента

Вход на конференцию свободный по предварительной регистрации.