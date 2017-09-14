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За 2 года количество активных IT-компаний выросло на 35%

MobiEvent’17. Алматы

Шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи».

Мероприятие пройдет 14 — 15 сентября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Курмангазы 36, уг. ул. Кунаева, отель «Достык»

В Алматы состоится шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи — MobiEvent'17». Это первое отраслевое событие в РК, в котором из года в год принимают участие представители национальных и международных банков, электронных платежных систем, систем мобильных платежей, операторов сотовой связи, разработчиков оборудования и программного обеспечения, контент и сервис-провайдеров.

Мероприятие проходит 2 дня. В первый день, 14 сентября, состоится конференция, посвященная вопросам развития глобальных и региональных рынков мобильных финансовых услуг. Во второй день, 15 сентября, пройдут платные мастер-классы.

Основные темы конференции:

— Инновационные сервисы в m-commerce
— Экосистема финтеха в Казахстане
— Blockchain для финансового рынка
— Кибербезопасность в условиях новых вызовов и угроз
— Мобильная реклама и маркетинг
— Лояльность. Как влюбить в себя клиента

Вход на конференцию свободный по предварительной регистрации.

Организатор — ТОО «Интервэйл Казахстан»
г. Алматы, ул. Шевченко 118, БЦ «Алтын Гасыр», 2 этаж, офис 234
+7 (727) 244-04-48

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