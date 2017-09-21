Бесплатные семинары TP-Link. Алматы

Живое общение с сотрудниками TP-Link и с другими участниками семинара поможет получить знания и найти оптимальное решение задач по построению, модернизации и расширению сетей.

Компания TP-Link приглашает принять участие в бесплатных семинарах, проводимых в офисе компании. Офисные семинары TP-Link со свободным посещением позволят слушателям ознакомиться с сетевыми технологиями, используемыми компанией, линейкой обрудования, их особенностями и возможностями. Помимо этого, живое общение с сотрудниками TP-Link и с другими участниками семинара поможет получить знания и найти оптимальное решение задач по построению, модернизации и расширению сетей.

Тематики семинаров:

03.08.2017 Функции, стандарты и протоколы, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов TP-Link. Линейка коммутаторов JetStream

17.08.2017 Продукты и решения TP-Link для построения внутренних беспроводных Enterprise-сетей. TP-Link Auranet

07.09.2017 Продукты и решения TP-Link для построения наружных беспроводных Enterprise-сетей. TP-Link Pharos

21.09.2017 Сетевые решения TP-Link для дома и офиса

Для подтверждения участия в том или ином семинаре необходимо не позднее чем за один день до семинара выслать сведения о себе (ФИО, компания, должность, контактные данные) на электронный адрес. Информация о календарном плане семинаров находится на официальном сайте TP-Link. Время проведения семинаров — 09:00 — 12:00