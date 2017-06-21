Кибербезопасность на 360° Миссия выполнима! Алматы

Конференция для управленцев и профессионалов информационной безопасности от ведущего израильского эксперта 2BSecure.

В Алматы пройдет конференция для управленцев и профессионалов информационной безопасности «Кибербезопасность на 360° Миссия выполнима!» от ведущего израильского эксперта 2BSecure. На мероприятии специалисты 2BSecure расскажут о том, как предотвратить кибератаки без ущерба для бизнеса, представят реальный кейс на опыте казахстанского банка, поделятся опытом расследования реальных кибератак.

В конференции примут участие опытнейшие эксперты по кибербезопасности:

— Алон Манцур, председатель правления 2BSecure

— Ран Адлер, вице-президент по направлению консалтинга

— Ноам Вайнблат, управление рисками и соответствие требованиям

— Алекс Дудка, криминалистика и расследования

— Евгений Бройтман, DCOYA

В ходе конференции пройдет презентация ведущих израильских стартапов в сфере кибербезопасности: TrapX (уникальная технология для защиты от сложных атак, использующая ловушки), DCOYA (автоматизированная программа повышения уровня осведомленности для сотрудников), Clearsky Cybersecurity (предупреждение о кибератаках и помощь по внесению необходимых корректировок в организационные политики и процедуры).

Участие в конференции бесплатное при условии предварительной регистрации.