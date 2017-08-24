Конкурс на лучшее студенческое видео на тему «Энергия будущего». Алматы

Конкурс проводится между студентами Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, Назарбаев Университета и Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования.

Компания Canon в преддверии международной выставки ЭКСПО-2017 запустила конкурс на лучшее студенческое видео на тему «Энергия будущего». Победителей конкурса наградят 6 сентября в австрийском павильоне ЭКСПО-2017 в Астане.

До старта самого грандиозного по масштабам события в Казахстане — открытия международной выставки ЭКСПО-2017 осталось меньше месяца. Выставка, посвященная центральному элементу современной мировой экономики — энергетике, ее «зеленому» направлению, обещает собрать в Астане лучшие идеи и проекты на тему «зеленой энергетики» со всего мира. Цель выставки — привлечь внимание мирового сообщества к вопросам энергопроизводства и энергопотребления и помочь в формировании знаний в области сферы, оказывающей колоссальное влияние на все живое на планете.

Тема выставки вдохновила компанию Canon на проведение конкурса на лучшее студенческое видео на тему энергии будущего. Будущее планеты — в руках молодежи, чьи таланты и идеи способны изменить мир.

«Canon — это симбиоз творчества и инноваций, поэтому компания всегда с большим удовольствием поддерживает талантливую молодежь, мотивируя к развитию и помогая раскрыть творческий потенциал нового поколения. Конкурс такого масштаба проводится в Казахстане впервые, и мы надеемся, что его проведение вдохновит молодых людей на новые достижения», — поделился глава представительства Canon в Казахстане и член жюри конкурса Александр Смирнягин.

Конкурс, стартовавший 15 мая и завершающийся 25 августа текущего года, проводится между студентами Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби, Назарбаев Университета и Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования. Обязательным его условием является съемка видеороликов длительностью от 3 до 5 минут, заглавной темой которых должна быть «Энергия будущего», на камеры Canon EOS C300 и Canon XF305, которые компания предоставляет конкурсантам для проведения съемок.

Для более близкого знакомства с профессиональными камерами Canon для студентов в университетах прошли мастер-классы от известного казахстанского режиссера и продюссера Рубена Казаряна. Он рассказал о характеристиках камер и продемонстрировал студентам возможности съемки. Студенты смогли протестировать технику, задать профессионалу интересующие вопросы, узнать о преимуществах каждой из предоставляемых видеокамер.

«Canon запустил действительно креативный конкурс, где молодые люди смогут не только продемонстрировать свое видение, раскрыть тему „Энергии будущего“ так, как они ее видят, но и лично поработать с одними из самых известных видеокамер в мире, используемых профессионалами жанра видеоискусства», — прокомментировал идею запуска конкурса Рубен Казарян.

Членами жюри конкурса выступят профессионалы видеоискусства, известные казахстанские представители киноиндустрии, являющиеся вдохновением для молодежи, представительство компании Canon и партнеры проекта. Именно они выберут лучший видеоролик и определят победителей конкурса.

Работы участников принимаются до 25 августа. Победителей будут чествовать 6 сентября в австрийском павильоне ЭКСПО-2017 в Астане. Перелеты и проживание победителей будут осуществлены за счет компании. Главный приз конкурса — ваучеры на покупку техники Canon в сети магазинов Технодом на 600 000 тенге за первое место, на 400 000 тенге — за второе. Все участники конкурса будут награждены именными сертификатами от компании Canon.