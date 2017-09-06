TLDCON 2017. Алматы

10-я Международная конференция администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Координационный центр национального домена сети интернет проводет в Алматы 10 Международную конференцию администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Главной целью конференций является вовлечение в обсуждение вопросов, связанных с интернетом, ведущих регистраторов различных национальных доменов верхнего уровня и организация взаимодействия регистратур и регистраторов национальных доменов разных стран. Это становится особенно актуальным сейчас, когда активно развиваются именно национальные сегменты глобальной сети.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.