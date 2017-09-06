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TLDCON 2017. Алматы

10-я Международная конференция администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Мероприятие пройдет 6 — 7 сентября 2017 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

Координационный центр национального домена сети интернет проводет в Алматы 10 Международную конференцию администраторов и регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Главной целью конференций является вовлечение в обсуждение вопросов, связанных с интернетом, ведущих регистраторов различных национальных доменов верхнего уровня и организация взаимодействия регистратур и регистраторов национальных доменов разных стран. Это становится особенно актуальным сейчас, когда активно развиваются именно национальные сегменты глобальной сети.

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте конференции.

Организатор — АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет»
г. Москва, улица 8 Марта, дом 1 строение 12
+7 (495) 730-29-71
+7 (495) 730-29-68 (факс)

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