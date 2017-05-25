«Большие серверные и/или ЦОД». Алматы

Участники семинара узнают о новинках в области сетевого и телекоммуникационного оборудования от известных производителей.

Участники семинара узнают о новинках в области сетевого и телекоммуникационного оборудования от известных производителей.

КорНЕТ Азия проведет семинар на тему «Большие серверные и/или ЦОД», в ходе которого участники узнают о новинках в области сетевого и телекоммуникационного оборудования от известных производителей, таких как Allied Telesis, ECS, INELT, SPL Саянский пластик. На семинаре вы сможете получить более подробную информацию об оборудовании и квалифицированные консультации от производителей.

Программа семинара:

8:30 — 9:15 Регистрация участников

9:15 — 9:30 Приветствие

9:30 — 10:30 ECS, Сергей Ямщиков, «От больших серверных к ЦОД»

10:30 — 11:00 Кофе-брейк

11:00 — 12:00 Allied Telesis, Александр Кулагин, «Решения для ЦОД»

12:00 — 13:00 INELT, Юрий Хомяков, «ИБП в ЦОД»

13:00 — 14:00 Обед

14:00 — 15:00 Кабеленесущие системы, Юрий Хомяков, «Лоток для прокладки оптики в ЦОД», «КНС для силового кабеля в ЦОД»

15:00 — 16:00 Кабеленесущие системы, Андрей Залогин, «Кабельные каналы для организации офисного пространства в ЦОД»

16:00 — 16:30 Кофе-брейк

16:30 — 18:00 Силовое оборудование, Евгений Никифоров, «Питание в ЦОД. От УКРМ до шинопроводов»

18:00 Ужин

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться, указав название компании, Ф.И.О. и должность участника, выслав подтверждение на e-mail с пометкой «Участие в семинаре», либо позвонить по телефону: +7 (727) 311-04-15 и подтвердить участие в семинаре у вашего менеджера.