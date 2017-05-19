АВС Quick Start. Казахстан

Интенсивная программа, направленная на поддержку бизнесс-проектов на ранней стадии.

Astana Business Campus (ABC) запускает II программу акселерации АВС Quick Start для начинающих стартап-компаний, изобретателей и инноваторов. Организатором мероприятия выступает ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System». Генеральные партнеры программы — акимат г. Астаны и АО «Астана Innovations».

Исходя из числа приоритетных задач, определенных Назарбаев Университетом и акиматом Астаны, направлениями II акселерационной программы являются инновационные решения в области:

— биомедицина

— зеленые технологий (cleantech)

— умные городские технологий (smart city solution)

АВС Quick Start — это уникальная интенсивная программа, направленная на поддержку бизнесс-проектов на ранней стадии, которая предполагает интенсивное и эффективное развитие проекта в кратчайшие сроки. Для быстрого выхода на рынок проекту обеспечивается все необходимое: инвестирование, инфраструктура, экспертная и информационная поддержка. Длительность программы — 6 недель.

В рамках программы участники получат следующие уникальные возможности:

— формирование инновационного проекта

— привлечение инвестиций для его реализации

— выход на рынок с новым продуктом

В заключительной части программы будет организована инвестиционная сессия с участием казахстанских и зарубежных венчурных фондов. Лучшие решения, разработанные в рамках конкурса, получат возможность практической реализации на площадках города.

К участию приглашаются начинающие стартап-компании и все молодые люди, у кого есть неординарные инновационные решения по указанным направлениям. Возраст участников не должен превышать 35 лет. Обязательным условием для участия является наличие в команде англоязычного спикера. Участие в акселерационной программе бесплатное. Предварительная регистрация на мероприятие осуществляется на сайте.