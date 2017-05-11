Ландшафт киберугроз сегодня – что угрожает государству и личности? Астана
Информационно-техническое мероприятие продет по инициативе ГТС.
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан, совместно с АО «Лаборатория Касперского», при поддержке Института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева проведет информационно-техническое мероприятие «Ландшафт киберугроз сегодня — что угрожает государству и личности?».
В ходе мероприятия выступят:
— Брюс Шнайер — известный американский криптограф, писатель и специалист по компьютерной безопасности и автор нескольких книг по безопасности, криптографии и информационной безопасности
— Денис Легезо — эксперт центра исследований и разработки GREAT Лаборатории Касперского
— Ержан Сейткулов — директор Института информационной безопасности и криптологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
— Олег Биль — главный архитектор РГП «ГТС»
На мероприятии будут освещены следующие темы:
— Влияние информационных технологий на мировую экономику и социум
— «Интернет вещей» и его интеграция в повседневную жизнь
— Этимология и статистика киберугроз в мире
— Ландшафт киберугроз в Республике Казахстан
— Стратегия поведения в современном информационном обществе
— Последствия киберугроз и их влияние на жизнь людей
— Приобретение новых навыков и знаний по кибербезопасности в современной экосистеме
— Доступные способы получения нового образования в Республике Казахстан
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Для этого необходимо направить контактные данные (ФИО полностью, место работы, должность) на электронный адрес.