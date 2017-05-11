Следите за новостями

IT — основа технологической модернизации экономики. Павлодар

Первый межрегиональный IT форум пройдет в формате открытой конференции.

Мероприятие пройдет 12 мая 2017 года
Место проведения — г. Павлодар, ул. Ломова 45, Инновационный Евразийский университет

12 мая в Павлодаре состоится первый межрегиональный IT форум «Технологии — основа технологической модернизации экономики». Форум пройдет в формате однодневной открытой конференции в четыре потока панельных дискуссий. Планируемые мероприятия форума: — выставка молодежных IT проектов, выставка технологических решений в IT-сфере.

Организаторами форума являются Инновационный Евразийский университет, Павлодарский региональный научно-технологический центр и НП «ИТ-Кластер Сибири» (г. Омск).

Для участия в форуме требуется предварительная регистрация.

Организатор — Инновационный Евразийский университет
+7 (7182) 65-26-58

 Добавить в Google Calendar