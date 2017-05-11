В Казахстане стартовали продажи смартфона LG G6 «Пожалуй, самый маленький большой смартфон», уже в магазинах Алматы, а в ближайшие дни — и в других городах Казахстана.

Marvel Kazakhstan стал дистрибьютором Polycom Согласно подписанному соглашению, компания Marvel получила право на поставку устройств видеоконференцсвязи Polycom на территорию Казахстана.

Финтех оказался единственной отраслью в Казахстане с трехзначными темпами роста В 2016 году кредитный портфель игроков рынка онлайн-кредитования вырос на 356% — до 8,9 млрд тенге.

В Казахстане открылся предзаказ смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ поступят в продажу в Казахстане в начале мая и будут представлены в расцветках: черный бриллиант, мистический аметист и желтый топаз.

Тройная выгода при бронировании путешествий на туристическом портале Банка Астаны Банк Астаны и онлайн-сервис для бронирования путешествий OneTwoTrip запускают совместный туристический портал astanabank.onetwotrip.kz.