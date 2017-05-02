Arista Cloud Builders Almaty 2017

Совместная конференция Arista Networks и Hewlett Packard Enterprise.

3 мая в Алматы пройдет совместная конференция Arista Networks и Hewlett Packard Enterprise. Тема конференции: «Arista усиливает портфель сетевых решений HP».

Arista Networks — один из лидеров рынка сетевых решений для ЦОД по версии Gartner — входит в технологический альянс с HP. Arista предлагает коммутаторы и маршрутизаторы для бизнес-критических приложений и имеет ряд успешно реализованных проектов в Казахстане (Казахтелеком, АзияКредит Банк, Порт Актау, Компания КМФ, Алтел и т.д.)

Программа конференции:

09:00 — Регистрация

09:30 — Представление Arista, обзор продуктов. Михаил Ласкин (Comptek), Дмитрий Юферов, директор по развитию бизнеса Arista

10:00 — Отличительная черта Arista — качество. Андрей Нуштаев, системный инженер Arista

10:30 — Система управления CloudVision — простота. Дмитрий Юферов, директор по развитию бизнеса Arista

11:00 — Перерыв

11:15 — Синергия интеграции Arista и HP OneView. Евгений Крыгин, технический специалист HPE

12:00 — Как построить универсальную сеть — рецепты. Андрей Нуштаев, системный инженер Arista

12:45 — Завершение

13:00 — Ланч и неформальное общение

Для участия в конференции требуется предварительная регистрация.