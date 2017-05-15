Партнерская конференция IPmatika. Алматы

В ходе конференции будут освещены новинки от компаний Yeastar и Yealink и примеры реализованных проектов.

Компании «АйПиМатика» и «АйПиМатика-Казахстан» приглашают принять участие в партнерской конференции в Алматы.

В ходе конференции будут освещены темы:

— обзор продуктовой линейки и новинок от компаний Yeastar и Yealink

— решения Yealink для Microsoft Skype for Business

— ВКС Yealink. Модельный ряд и новинки. Возможности интеграции, совместимость с различными MCU. Примеры реализованных проектов

— сетевое оборудование TG-NET для IP-телефонии и видеонаблюдения

— промышленное оборудование J&R

— микросотовые IP-DECT-системы Gigaset

— коммуникационная платформа 3CX

— оборудование от ООО «АйПиМатика» для сферы гостеприимства

Спикерами конференции выступят руководители ООО «АйПиМатика», ООО «АйПиМатика-Казахстан» и другие эксперты компании.

По вопросам регистрации на конференцию, а также за дополнительной информацией обращайтесь по контактам компании и на почту.