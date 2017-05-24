InternetCA-2017. Алматы

Участники форума обсудят проблемные аспекты, тенденции развития интернет-сферы в Центральной Азии.

МЦЖ MediaNet проведет восьмой центрально-азиатский форум «Развитие интернет-сферы в Центральной Азии InternetCA-2017». Мероприятие организовано при поддержке Центра ОБСЕ в Астане, а также представительства фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане.

В ходе мероприятия участники форума обсудят проблемные аспекты, тенденции развития интернет-сферы в Центральной Азии, а также поделятся мнениями об актуальных вызовах Сети: ксенофобии, пропаганде, информационных войнах, манипуляции фактами, языке нетерпимости и сбалансированных методах противодействия деструктивному контенту, фейковых новостях и вопросах кибербезопасности.