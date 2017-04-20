Современные технологии для управления запасами в цепи поставок. Казахстан

На вебинаре вы узнаете о методологии планирования, а также о способах расчета оптимальной потребности в запасах.

ABM Cloud проведет бесплатный вебинар на тему «Современные технологии для управление запасами в цепи поставок».

Гибкость и время отклика на спрос каждого контрагента цепи поставок (будь то производитель, поставщик или дистрибутор) играет решающую роль в гонке за наилучшим удовлетворением потребностей покупателя. «Стоп-фактор» в ускорении работы всех звеньев — излишние запасы, которые накапливаются вследствие недостоверных прогнозов, либо их недостаток, тянущий за собою потерю прибыли.

На вебинаре вы узнаете о методологии планирования, которая ориентируется на спрос (DDMRP), а также о способах расчета оптимальной потребности в запасах.

Ответы на вопросы:

— Как найти стратегические места в системе поставок, чтобы хранить нужное количество запасов?

— Как учитывать фактор сезонности и маркетинговые активности при планировании количества материалов?

— Чем опасен «эффект кнута» в системе поставок и как его избежать?

— Как выполнить план продаж и стабилизировать график производства с минимальными запасами?

Также в программе:

— Обзор MRP, APS, ERP — как происходит планирование в системах, которые используют прогнозы?

— Теория ограничений, бережливое производство, 6 сигм — какие элементы известных концепций улучшают процесс планирования запасов?

— Расчет оптимального количества запасов по DDMRP: что такое буфер, как он формируется и изменяется.

— Как происходит планирование на основании спроса согласно спросоориентированному подходу?

— Единая система, в которой видно состояние всех запасов всем участникам процесса планирования — демонстрация функционала программы, которая работает по DDMRP (30-минутная демонстрация облачного решения Replenishment+).

Узнайте о методологии DDMRP, которая уже обрела популярность среди таких отраслевых лидеров, как Unilever, Michelin, LG Oregon Freeze Dry и управляйте запасами на предприятии эффективно.

Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации abmcloud.com . Ссылка для подключения придет за два дня до начала вебинара.

Время проведения вебинара: 10:00-11:30 по времени Москвы.