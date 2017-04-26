КиберАзиада-2017. Весенние игры KIPS. Алматы

Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) — захватывающий и полезный игровой тренинг в формате стратегической бизнес-симуляции.

«Лаборатория Касперского» проедет в Алматы международные соревнования в классе любителей «КиберАзиада-2017. Весенние игры KIPS»! Участие в игре — это не только шанс выиграть ценные призы, но и возможность в игровой форме освоить принципы защиты информации и обезопасить себя и свою компанию, семью, друзей от кибератак.

Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) — захватывающий и полезный игровой тренинг в формате стратегической бизнес-симуляции. Команды из трех человек на два часа превращаются в топ-менеджеров крупной корпорации, которым предстоит защитить свой бизнес от киберпреступников. Как отразить угрозы? Выбрать правильные способы защиты? Предотвратить утечку информации и не забыть о главном — увеличить доходы фирмы? Эти увлекательные головоломки вам предстоит решить во время игры. Участие в игре не требует специальной подготовки и доступно каждому человеку, умеющему обращаться с компьютером. Опытные пользователи будут на равных с новичками. Залог победы — здравый смысл и умение советоваться с партнерами по команде, вместе принимая лучшие решения!

Команда, которая займет первое место, получит в качестве приза три iPad — по одному для каждого из игроков. Все участники команд, занявших со второго по четвертое места, получат подарочные сертификаты на покупку техники. Все участники команд, занявших с пятого по девятое места, получат в подарок бизнес-книги. Участники команд, которые займут с 10 по 14 места, получат пригласительные билеты на любой сеанс в кино в Алматы на двух человек. Всем участникам турнира предоставляется угощение в виде десертов и горячих напитков от «Лаборатории Касперского», также будет проведен розыгрыш сувениров и антивирусов от организатора соревнований.

Как принять участие?

1. Соберите команду из трех человек. Это могут быть ваши коллеги или друзья. Рекомендуемый возраст игроков — 18+, профессия и специальность значения не имеют. Если у вас больше желающих принять участие, вы можете сформировать две или три команды, главное — придумайте всем разные названия.

2. Выберите капитана команды.

3. Отправьте по электронной почте сообщение, содержащее название команды, имена и фамилии участников, телефон капитана и его е-mail.

Если вы и ваши друзья сформировали несколько команд — отправьте отдельную заявку по каждой. За сутки до соревнований будет выслана инструкция по подключению к игре.

4. В день игры (27 апреля 2017 года) команды должны прийти к 13.45 в кофейню Angel-in-us Coffee. С собой нужно иметь ноутбук или планшет с браузером Chrome и включенными динамиками (микрофон, наушники — по желанию).

Соревнования продлятся с 14.00 до 16.00. Справки по телефону: +7 (707) 321-12-33 (Александр).