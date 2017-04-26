Весенняя битва стартапов. Алматы

Мероприятие объединит три конкурса, направленных на поддержку отечественных стартап-проектов: Startup Day, хакатон TG Cup и Microsoft Imagine Cup.

Almaty Tech Garden приглашает инноваторов, разработчиков, молодых ученых и студентов принять участие в Весенней битве стартапов. Мероприятие объединит три конкурса, направленных на поддержку отечественных стартап-проектов: Startup Day, хакатон TG Cup и Microsoft Imagine Cup.

Организатором мероприятия выступает Almaty Tech Garden при поддержке Министерства по инвестициям и развитию РК. Партнерами мероприятия являются Microsoft Kazakhstan и Университет «Туран».

«TG Cup» — хакатон, предлагающий участникам возможность решить технологические задачи лидеров рынка, в лице национальных компаний, ведущих технологических предприятий, международных организаций и др. В частности, представлены задачи от IBM, DAR Ecosystem, ТОО «Современные инновационные технологии» и др.

«Startup Day» — конкурс инновационных проектов, направленный на решение технологических задач недропользователей. Также, в рамках данногоконкурса стартапы имеют возможность представить собственные проекты (вне задач), по таким направлениям, как: индустрия 4.0, умный город, новые материалы, финансовые технологии.

Задачи и полная информация о конкурсах представлена на сайте Almaty Tech Garden. Все проекты будут рассматриваться для участия в международной программе акселерации Startup Kazakhstan, с возможностью получить финансирование в размере до $100 000.

Призы:

— 1 место — 1 000 000 тенге, 2 место — 500 000 тенге, 3 и 4 место — 250 000 тенге

— дополнительные призы от партнеров (стажировка, контракты на реализацию решений и др.)

— акселерация Almaty Tech Garden

Заявки на «Startup Day» и «TG Cup» принимаются до 23 апреля.

«Imagine Cup» — международный конкурс технологических студенческих проектов, организуемый компанией Microsoft. Конкурс собирает самых талантливых студентов-разработчиков со всего мира, с целью поддержать проекты, реализованные на базе передовых технологических решений Microsoft. 27 апреля будет определена команда-победитель национального финала в Казахстане, участники которой получат возможность представить свой проект на региональном финале в Киеве. Команда должна состоять не более чем из трех студентов, допускается участие одного ментора (не студента).

Призы:

— кубок победителя Национального финала в Казахстане

— поездка в Киев для участия в Региональном финале Imagine Cup

— возможность принять участие в Глобальном финале (США) с призом в размере $100 000 (для победителя регионального финала)

Заявки на Imagine Cup принимаются до 15 апреля.