Hackathon Digital Baiga. Алматы

В рамках двухдневного марафона разработок участники смогут превратить свою идею в рабочее решение.

15-16 апреля Beeline Казахстан совместно с бизнес-инкубатором MOST проведут хакатон Digital Baiga, темой которого станут сервисы в мессенджерах, AI-ассистенты и чат-боты. Хакатон будет разделен на два этапа: на первом этапе будут рассмотрены предложения от внешних команд из университетов, на втором — команды, состоящие из сотрудников Beeline.

Цель инициативы — изменить корпоративную культуру и вдохновить сотрудников на поиск инновационных решений, часть которых можно внедрить для совершенствования процессов работы компании. Также в проекте принимают участие университетские команды ведущих IT-вузов страны и опытные стартап-команды.

В рамках двухдневного марафона разработок участники смогут превратить свою идею в рабочее решение. На второй день — 16 апреля команды представят свои прототипы на суд жюри, которое выберет победителя. В судейской коллегии — руководители технических, операционных и бизнес-служб Beeline Казахстан, включая главного исполнительного директора компании Александра Комарова.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно на официальном сайте хакатона.