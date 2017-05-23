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SAP Форум 2017. Астана

Цифровое настоящее: объединяя возможности

Мероприятие пройдет 24 мая 2017 года
Место проведения — г. Астана, ул. Кунаева, 7Д, отель Rixos President Астана

SAP Форум Астана — крупнейшее деловое мероприятие SAP в Казахстане, объединяющее руководителей и собственников компаний, экспертов по управлению бизнесом и ИТ для обсуждения возможностей цифровых технологий, позволяющих повышать эффективность и производительность деятельности современной организации. SAP Forum — это глобальная инициатива SAP: форумы похожего формата проходят по всему миру.

SAP Форум Астана — это десятки интересных выступлений клиентов и партнеров SAP, представляющих ключевые отрасли и направления деятельности современной организации. Это уникальная возможность посмотреть на инновационные решения, свежие идеи и лучшие в своем классе стратегии для улучшения общей эффективности деятельности организации.

Почему стоит посетить это мероприятие:

— Познакомитесь с примерами цифровой трансформации бизнеса компаний из разных отраслей
— Посмотрите на конкретных примерах преимущества использования решений SAP
— Узнаете, как различные компании снижают затраты и достигают большей эффективности
— Познакомитесь с интересными людьми — экспертами, коллегами из индустрии
— Примите участие в уникальных выставках и сессиях, которые будут доступны только участникам форума

Участие в Форуме — бесплатное, при условии предварительной регистрации и получения подтверждения по электронной почте от организаторов.

Организатор — SAP Казахстан
Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 36/2
+7 (727) 356-10-93
+7 (727) 356-10-95 (факс)

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