SAP Форум 2017. Астана

Цифровое настоящее: объединяя возможности

SAP Форум Астана — крупнейшее деловое мероприятие SAP в Казахстане, объединяющее руководителей и собственников компаний, экспертов по управлению бизнесом и ИТ для обсуждения возможностей цифровых технологий, позволяющих повышать эффективность и производительность деятельности современной организации. SAP Forum — это глобальная инициатива SAP: форумы похожего формата проходят по всему миру.

SAP Форум Астана — это десятки интересных выступлений клиентов и партнеров SAP, представляющих ключевые отрасли и направления деятельности современной организации. Это уникальная возможность посмотреть на инновационные решения, свежие идеи и лучшие в своем классе стратегии для улучшения общей эффективности деятельности организации.

Почему стоит посетить это мероприятие:

— Познакомитесь с примерами цифровой трансформации бизнеса компаний из разных отраслей

— Посмотрите на конкретных примерах преимущества использования решений SAP

— Узнаете, как различные компании снижают затраты и достигают большей эффективности

— Познакомитесь с интересными людьми — экспертами, коллегами из индустрии

— Примите участие в уникальных выставках и сессиях, которые будут доступны только участникам форума

Участие в Форуме — бесплатное, при условии предварительной регистрации и получения подтверждения по электронной почте от организаторов.