Как выбрать и внедрить WMS на складе
Бесплатный вебинар по выбору и внедрению складской программы.
Эксперты ABM Cloud проведут 13 апреля бесплатный онлайн-вебинар на тему автоматизации размещения товаров с учетом весогабаритных характеристик, номенклатурных групп, класса оборачиваемости, а также рационального использования разнообразных систем хранения.
В программе вебинара:
— Что представляет собой WMS/
— Основные складские задачи, которые выполняет WMS
— Критерии выбора и типы систем управления складом
Внедрение WMS позволяет:
— Контролировать товарные остатки, товародвижение, загрузку складских площадей
— Рационально использовать складские мощности, оптимально размещать товары
— Увеличить пропускную способность склада
— Сократить расходы на хранение товаров
— Уменьшить влияние человеческого фактора, повысить качество работы сотрудников склада
— Оптимизировать передвижения складской техники и персонала по складу
— Управлять территориально распределенными складами
— Соблюдать сроки поставки, структурировать и контролировать процессы приемки и отгрузки
— Избавиться от бумажных журналов и книг учета
Основной необходимый функционал WMS:
— Прием, размещение, хранение, перемещение, подбор и комплектация, отгрузка
— Инвентаризация в условиях работающего склада
— Использование онлайн ТСД, возможность контроля заданий
— Пятикомпонентная адресация мест хранения (зона\ряд\пролет\ярус\ячейка)
— Учет весогабаритных характеристик товара, категорий, класса оборачиваемости в разрезе управления местами хранения
— Учет по партиям товаров
— Алгоритмы обработки заданий, в соответствии с требованиями логистических процессов к обработке различных групп товаров
— Работа с различными единицами измерения товара (штуки, килограммы, упаковки, паллеты)
— Алгоритм действий в случае возникновения проблемной ситуации
— Мощный аналитический модуль для получения отчетом в разнообразных разрезах и с удобными характеристиками
— Биллинг ресурсов
Программа WMS для склада призвана упорядочить логистические процессы, максимально автоматизировать складские операции, снизить влияние человеческого фактора.
Формат мероприятия: вебинар, онлайн, при помощи интернета, никуда не нужно ехать
Время проведения: с 10:00 до 11:30 по времени Москвы.
Для кого: коммерческий директор, директор по логистике, управляющий складом.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. За 1 день до даты проведения мероприятия на email, указанный при регистрации, придет ссылка для подключения.