Как выбрать и внедрить WMS на складе

Бесплатный вебинар по выбору и внедрению складской программы.

Эксперты ABM Cloud проведут 13 апреля бесплатный онлайн-вебинар на тему автоматизации размещения товаров с учетом весогабаритных характеристик, номенклатурных групп, класса оборачиваемости, а также рационального использования разнообразных систем хранения.

В программе вебинара:

— Что представляет собой WMS/

— Основные складские задачи, которые выполняет WMS

— Критерии выбора и типы систем управления складом

Внедрение WMS позволяет:

— Контролировать товарные остатки, товародвижение, загрузку складских площадей

— Рационально использовать складские мощности, оптимально размещать товары

— Увеличить пропускную способность склада

— Сократить расходы на хранение товаров

— Уменьшить влияние человеческого фактора, повысить качество работы сотрудников склада

— Оптимизировать передвижения складской техники и персонала по складу

— Управлять территориально распределенными складами

— Соблюдать сроки поставки, структурировать и контролировать процессы приемки и отгрузки

— Избавиться от бумажных журналов и книг учета

Основной необходимый функционал WMS:

— Прием, размещение, хранение, перемещение, подбор и комплектация, отгрузка

— Инвентаризация в условиях работающего склада

— Использование онлайн ТСД, возможность контроля заданий

— Пятикомпонентная адресация мест хранения (зона\ряд\пролет\ярус\ячейка)

— Учет весогабаритных характеристик товара, категорий, класса оборачиваемости в разрезе управления местами хранения

— Учет по партиям товаров

— Алгоритмы обработки заданий, в соответствии с требованиями логистических процессов к обработке различных групп товаров

— Работа с различными единицами измерения товара (штуки, килограммы, упаковки, паллеты)

— Алгоритм действий в случае возникновения проблемной ситуации

— Мощный аналитический модуль для получения отчетом в разнообразных разрезах и с удобными характеристиками

— Биллинг ресурсов

Программа WMS для склада призвана упорядочить логистические процессы, максимально автоматизировать складские операции, снизить влияние человеческого фактора.

Формат мероприятия: вебинар, онлайн, при помощи интернета, никуда не нужно ехать

Время проведения: с 10:00 до 11:30 по времени Москвы.

Для кого: коммерческий директор, директор по логистике, управляющий складом.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. За 1 день до даты проведения мероприятия на email, указанный при регистрации, придет ссылка для подключения.