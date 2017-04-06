Программа лояльности для розничного магазина
Бесплатный вебинар по программам лояльности для ритейлеров, трендам и актуальным вопросам при внедрении.
7 апреля ABM Cloud проведет бесплатный вебинар по программам лояльности для розничного магазина. У слушателей вебинара будет возможность оценить необходимость внедрения программ лояльности в розничных магазинах, узнать своего покупателя в лицо и грамотно выстроить политику взаимодействия с покупателем.
Тренды программ лояльности для ритейлеров
— Фокус на покупателей возраста 60+: анализ и сравнение предложений, получение большей ценности за лучшую цену.
— Дополненная реальность в магазине: маяки-сообщения о скидках.
— Обслуживание клиентов с помощью чатботов: консультации о товарах, помощь при поиске в магазине.
— Покупки через мобильные устройства.
— Омниканальность: онлайн+офлайн+мобайл=успех, единая база данных и полная картина поведения для таргетирования рекламных компаний.
В программе вебинара:
— Для чего внедрять программу лояльности: повышение частоты покупки, расширение клиентской базы, повышение суммы среднего чека.
— Как выбрать подходящую программу лояльности, интегратора: на что обращать внимание.
— Обеспечивает ли программа лояльности повторные продажи.
— Плюсы и минусы перехода от дисконтной к бонусной системе: какие инвестиции, обоснование перехода.
— По каким признакам идентифицировать клиента и как сегментировать клиентскую базу.
— Страшна ли «облачность» программы лояльности.
— Результаты внедрения программы лояльности: повышение дохода.
Программа лояльности должна уметь сообщать о возможностях продажи, возможном наличии проблемы у клиента, поставлять информацию о конкурентах.
Формат мероприятия: вебинар, онлайн, при помощи интернета, никуда не нужно ехать.
Время проведения: с 10:00 до 11:30 по времени Москвы.
Для кого: собственник розничной сети, директор магазина, директор по маркетингу, руководитель программы лояльности.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации. За 1 день до даты проведения мероприятия на email, указанный при регистрации, придет ссылка для подключения.