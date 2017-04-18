Оптимизация печати в окружении Windows
Бесплатный вебинар по различным концепциям организации печати.
ThinPrint — мировой лидер по производству программных решений для оптимизации процессов печати в распределенных сетевых средах. Более 25000 предприятий различных отраслей и размеров оптимизировали процессы печати с продуктами линейки ThinPrint и существенно сократили затраты на нее.
Какие задачи решает ThinPrint:
— Сбои терминальных серверов обусловленных печатью
— Медленная печать по узким каналам связи
— Трудности с маппингом принтеров
— Сбои обусловленные конфликтами драйверов принтеров
— Печать с использованием тонких клиентов и выделенных серверов печати
— Администрирование ландшафта печати
— Print Audit (Контроль затрат на печать)
— Печать с авторизацией
— Безопасность печати
На вебинаре вашему вниманию будут представлены различные концепции организации печати в следующих сценариях использования:
— Server Based Computing (Microsoft Remote Desktop Service/Citrix XenApp)
— VDI (VMware View / Citrix XenDesktop)
Ссылка на вебинар. Время проведения: 19 апреля в 15 часов по времени Астаны.