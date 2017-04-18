Оптимизация печати в окружении Windows

Бесплатный вебинар по различным концепциям организации печати.

ThinPrint — мировой лидер по производству программных решений для оптимизации процессов печати в распределенных сетевых средах. Более 25000 предприятий различных отраслей и размеров оптимизировали процессы печати с продуктами линейки ThinPrint и существенно сократили затраты на нее.

Какие задачи решает ThinPrint:

— Сбои терминальных серверов обусловленных печатью

— Медленная печать по узким каналам связи

— Трудности с маппингом принтеров

— Сбои обусловленные конфликтами драйверов принтеров

— Печать с использованием тонких клиентов и выделенных серверов печати

— Администрирование ландшафта печати

— Print Audit (Контроль затрат на печать)

— Печать с авторизацией

— Безопасность печати

На вебинаре вашему вниманию будут представлены различные концепции организации печати в следующих сценариях использования:

— Server Based Computing (Microsoft Remote Desktop Service/Citrix XenApp)

— VDI (VMware View / Citrix XenDesktop)

Ссылка на вебинар. Время проведения: 19 апреля в 15 часов по времени Астаны.