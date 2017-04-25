Саммит Palo Alto Networks. Алматы

Место для технических дискуссий о технологиях безопасности нового поколения и защиты от хакеров, целенаправленно атакующих компании и госорганы.

26 апреля в Алматы пройдет саммит Palo Alto Networks, где будут обсуждаться технологии безопасности нового поколения и защиты от хакеров, целенаправленно атакующих компании и госорганы.

Программа мероприятия:

09:00 — Регистрация и завтрак

10:00 — Приветственное слово. Денис Яковлев, Palo Alto Networks

10:10 — Актуальные проблемы CISO. Панельная дискуссия. Модератор Денис Батранков, Palo Alto Networks

10:40 — Новые аппаратные и виртуальные Palo Alto Networks NGFW. Евгений Кутумин, Palo Alto Networks

11:10 — Кофе-брейк

11:40 — Новая PAN-OS 8.0. Евгений Кутумин, Palo Alto Networks​

12:10 — Живая демонстрация: Traps vs шифровальщик Spora. Илья Осадчий, Тайгер Оптикс

12:40 — Строим собственный SOC. Денис Батранков, Palo Alto Networks

13:10 — Выступление технологического партнера

13:40 — Обед

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрация возможна только с корпоративным адресом почты.