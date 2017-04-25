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Саммит Palo Alto Networks. Алматы

Место для технических дискуссий о технологиях безопасности нового поколения и защиты от хакеров, целенаправленно атакующих компании и госорганы.

Мероприятие пройдет 26 апреля 2017 года
Место проведения — Алматы

26 апреля в Алматы пройдет саммит Palo Alto Networks, где будут обсуждаться технологии безопасности нового поколения и защиты от хакеров, целенаправленно атакующих компании и госорганы.

Программа мероприятия:

09:00 — Регистрация и завтрак
10:00 — Приветственное слово. Денис Яковлев, Palo Alto Networks
10:10 — Актуальные проблемы CISO. Панельная дискуссия. Модератор Денис Батранков, Palo Alto Networks
10:40 — Новые аппаратные и виртуальные Palo Alto Networks NGFW. Евгений Кутумин, Palo Alto Networks
11:10 — Кофе-брейк
11:40 — Новая PAN-OS 8.0. Евгений Кутумин, Palo Alto Networks​
12:10 — Живая демонстрация: Traps vs шифровальщик Spora. Илья Осадчий, Тайгер Оптикс
12:40 — Строим собственный SOC. Денис Батранков, Palo Alto Networks
13:10 — Выступление технологического партнера
13:40 — Обед

Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации. Регистрация возможна только с корпоративным адресом почты.

Организатор — Тайгер Оптикс
Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль-Фараби, 21/5
+7 (727) 311-24-93, 311-24-89

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