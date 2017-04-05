Brocade SAN 2017. Астана

Мероприятие предназначено для технических руководителей и специалистов в области ИТ инфраструктуры.

6 апреля в Астане пройдет бесплатный семинар Brocade SAN 2017. Мероприятие предназначено для технических руководителей и специалистов в области ИТ инфраструктуры. Мы расскажем о новостях Brocade и продуктовых новинках. Также в семинаре примут участие ОЕМ- и технологические партнеры Brocade. Семинар проведут Николай Умнов, менеджер OEM бизнеса, и Сергей Целиков, системный инженер SAN, Brocade Россия и СНГ. В семинаре ожидается участие технологических и ОЕМ-партнеров Brocade — компаний Dell EMC, Hewlett Packard Enterprise и IBM.

В этом году в рамках семинара пройдет «Круглый стол заказчиков» — открытое обсуждение с заказчиками, при участии зала, особенностей эксплуатации и развития SAN инфраструктуры. Мы ожидаем общетехнологические вопросы, без раскрытия конфиденциальной информации.

Предварительная программа семинара

09:00 — 09:30 Регистрация. Приветственный чай, кофе.

09:30 — 10:00 Н. Умнов. Новости Brocade. Покупка Brocade компанией Broadcom. Будущее технологии FC. Новости России и СНГ.

10:00 — 11:00 С. Целиков. Обзор продуктов. Fibre Channel 6-го поколения.

11:00 — 11:20 Перерыв, чай, кофе

11:20 — 12:50 С. Целиков. Обзор технологий. MAPS. IO Insight и VM Insight. NVMe over Fibre Channel.

12:50 — 13:50 Обед

13:50 — 14:50 Круглый стол. Технология Fibre Channel глазами заказчиков Казахстана. Как используется FC. Планы на ближайшие 3-5 лет. Открытые вопросы и опыт их решения.

14:50 — 15:20 Dell EMC

15:20 — 15:40 Перерыв, чай, кофе

16:10 — 16:40 Hewlett Packard Enterprise

16:40 — 17:10 IBM

17:10 — 17:30 Розыгрыш призов по анкетам обратной связи

17:30 Окончание семинара

Для участия в семинаре необходимы регистрация и письменное подтверждение Brocade. Для регистрации заполнитe форму и отправьте ее по электронной почте. Подтверждение регистрации будет отправлено не позднее 3 апреля. Если у вас возникли вопросы по регистрации, обращайтесь к Светлане Дорченковой. Регистрационная форма и приглашение доступны для скачивания здесь.