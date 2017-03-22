Анализ работы розничного магазина: простые и явные показатели

Бесплатный вебинар по блоку аналитики и показателям эффективности для розничных магазинов.

Анализ работы магазина и контроль — не только для крупных розничных сетей. Для небольших розничных магазинов, региональных магазинов также важно корректно на регулярной основе (неделя/месяц/квартал) оценивать результаты работы магазина. Компания ABM Cloud приглашает на бесплатный вебинар 23 марта.

Анализируя основные экономические показатели — объем продаж/выручки, количество покупок, величину среднего чека, конверсию, выручку с 1 м.кв. торговой площади, рентабельность (прибыльность) магазина видно, что именно и как необходимо изменить в бизнес-процессах и организации торгового пространства. Хорошим инструментом для анализа работы магазина является специализированное отраслевое программное обеспечение.

На вебинаре 23 марта Вы узнаете, как при помощи облачной программы ABM Retail проводить комплексный анализ работы розничного магазина.

В программе:

— АВС-анализ по доле в обороте товара и доходах магазина

— Динамика (увеличение/падение) оборота товара и доходов

— Анализ товарооборота

— Анализ конверсии и количества покупок

— Доля издержек магазина от товарооборота

— Мониторинг товарооборота и прибыли на один квадратный метр торговой площади

— Аналитика среднего чека

Время проведения: с 14:00 до 15:30. Участие в вебинаре бесплатное при условии предварительной регистрации.